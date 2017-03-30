Добыча нефти в России сократилась на 200 тысяч баррелей в день

Александра Покоева

Россия сократила добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки, пишет ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.

— Россия поэтапно снижает добычу, сокращение добычи в январе-феврале шло опережающими темпами, - заявил Новак.

К концу апреля, добыча сократится ещё на 100 тысяч - до 300 тыс. баррелей в сутки. Уменьшение происходит из-за договоренности с ОПЕК.

Напомним, ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня - до 32,5 млн баррелей.