По прогнозу экспертов полисы КАСКО начнут дорожать с 2018 года

Александра Покоева

С 2018 года начнётся подорожание страховых полисов КАСКО на 2,6%, а затем, до 2021 года, ежегодно будет повышаться на 6,6-11,3%, прогнозируют эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

КАСКО было единственным сегментом в страховании, который снижался в 2016 году. В минувшем году сборы по КАСКО сократились на 8,8%. Снижение произошло из-за распространения полисов с франшизой - это часть суммы ущерба, которая не покрывается страховкой, включение этой опции в договор позволяет сэкономить на цене полиса.

- Однако дальнейшее падение средней премии будет угрожать устойчивости операционной прибыли автостраховщиков - в сегменте ОСАГО они вынуждены работать себе в убыток. В связи с этим начиная с 2018 года АКРА ожидает роста средней премии на один полис, связанного в основном с инфляционными процессами, - пишут аналитики.

По прогнозам АКРА, также вырастут премии по ОСАГО.

- Начиная с 2017 года ожидается восстановление доли застрахованных машин до уровня 2012–2014 годов. Мы полагаем, что инициативы Банка России и Российского союза автостраховщиков (РСА), направленные на предотвращение использования поддельных бланков страховых полисов и повышение доступности страхования (внедрение системы "Единый агент" и электронных полисов), позволят повысить уровень застрахованности совокупного автопарка РФ, - уточняется в материалах АКРА.

В целом российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8,8%, а затем, до 2021 года, ежегодно будет повышаться на 11%, отмечают эксперты.