Глава Артёмовского городского округа Андрей Самочернов доложил губернатору о решении проблем в Буланаше

Глава Артёмовского городского округа Андрей Самочернов сегодня отчитался перед губернатором Евгением Куйвашевым о решении проблемы затопления шахты в Буланаше. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Напомним, в Буланаше есть давно закрытая шахта «Егоршинская». Для того, чтобы её не затапливало необходимо постоянно откачивать грунтовые воды. Это делают уже 10 лет. Однако один из использовавшихся до сих пор насосов вышел из строя. По решению руководства региона и Артёмовского городского округа решено приобрести два новых насоса отечественного производства.

Как доложил Евгению Куйвашеву Андрей Самочернов, монтаж новой техники, приобретённой за 1,4 млн рублей, запланирован на май 2017 года.

— Проводится постоянный мониторинг уровня подземных вод. В шахтном стволе он составляет приблизительно 16,7 метра и существенно в последнее время не меняется. Подъёма уровня воды по контрольным скважинам на территории посёлка Буланаш не наблюдается. Ситуация находится под постоянным контролем, — сказал Андрей Самочернов.