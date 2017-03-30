Заявки на участие в Иннопроме-2017 уже направили более 120 представителей бизнес-сообщества Японии

Более 120 представителей бизнес-сообщества Японии уже подтвердили своё намерение участвовать в Иннопроме-2017. Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговли и промышленности Японии Хирофуми Катасэ на встрече с делегацией Минпромторга России, которая прошла в Токио.

Как сообщает областной департамент информполитики со ссылкой на Минпромторг РФ, японская экспозиция на Иннопроме-2017 расположится на площади свыше 4 тыс. кв. м.

— На сегодня участие подтвердили свыше 120 делегатов. Всего мы рассчитываем, что с японской стороны будет порядка 400 представителей крупнейших компаний. Надеюсь, выставка станет местом, где мы сможем подписать некоторые контракты в рамках нашей работы, — сказал Хирофуми Катасэ.

Напомним, достигнута договорённость о том, что Япония станет страной-партнёром Иннопрома-2017.