Областная газета
Спорт 31 марта 2017, 14:54

Евгений Плющенко объявил, что завершил свою карьеру в качестве спортсмена

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко намерен участвовать в предстоящих Олимпийских играх в корейском Пхёнчхане, но уже не в качестве спортсмена, а в качестве тренера. Об этом он заявил в интервью "Матч ТВ" в пятницу, 31 марта.

- Что касается меня, то я не поеду как спортсмен. Я закончил карьеру в спорте, – сказал Плющенко, отвечая на вопрос о своей подготовке к олимпийскому сезону. – Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть, и поеду. 

Чемпион отметил, что понимание того, что со спортивной карьерой пора заканчивать, пришло год назад после операции на шейном отделе позвоночника. По словам фигуриста, сейчас он полностью занят тренерской работой и параллельно катается в показательных выступлениях.

При этом, говоря о шансах российских фигуристов на успех в предстоящих Олимпийских играх, Плющенко отметил, что нужно смотреть правде в глаза: в мужском одиночном катании Россия может претендовать максимум на 6-е место. Попасть в тройку лидеров шансов нет, "попасть в десятку - счастье".

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