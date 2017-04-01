Сайт конкурса "Мисс Россия" запустил онлайн-голосование: в списке три свердловчанки

Свердловчанки Елизавета Аниховская, Полина Попова и Елизавета Савичева представили Средний Урал в проходящем онлайн-голосовании конкурса "Мисс Россия - 2017". Четвёртая участница конкурса - Ирина Воржева сняла свою кандидатуру.

Ирина объяснила своё решение проблемами со здоровьем.

Отметим, Елизавета Аниховская в прошлом году уже была удостоена титула "Мисс Екатеринбург - 2016". Она обучается на реставрации икон в художественном училище имени Шадра.

Екатеринбурженка Полина Попова - профессиональная модель, работает с известными брендами и часто принимает участие в различных творческих проектах.

Елизавета Савичева в конкурсе представляет город Берёзовский. По имеющейся информации, она также профессиональна модель.

профессиональная модель: снимается для каталогов известных брендов и часто принимает участие в различных творческих проектах.Ее главное увлечение - путешествия. Например, перед конкурсом девушка успела слетать в Лос-Анджелес, а год назад побывала в в Нью-Йорке.