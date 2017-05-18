Здание екатеринбургского ж/д вокзала вернут к исторической расцветке

Ремонт вокзала в Екатеринбурге будут вести до декабря 2018 года. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Зданию железнодорожного вокзала в Екатеринбурге вернут его историческую расцветку. Об этом заявил сити-менеджер города Александр Якоб, пишет пресс-служба мэрии.

«На привокзальной площади сейчас ведётся строительство досмотровых зон. В этом году рабочие должны завершить благоустройство пешеходной части территории возле здания, а также обновить фасад основного здания. Причём на представленном нам эскизном проекте и в колерном паспорте показано, что цвета будут возвращены к историческим», - заявил Якоб.

Представитель железнодорожного вокзала отметил, что цветовое решение фасадов было принято с учётом особенностей окружающей застройки с сохранением архитектурно-художественного облика здания.

Напомним, что ремонт вокзала в Екатеринбурге будут вести до декабря 2018 года. За это время внутри вокзала отремонтируют потолок, стены, двери, откосы, проведут сантехнические, электромонтажные работы и поменяют водопровод.