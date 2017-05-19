Россия ограничила ввоз белорусской молочной продукции

С 19 мая Россия вводит временные ограничения на поставки сухого молока, масла и сыра с нескольких предприятий Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, ограничения вводятся из-за неоднократных нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, нарушений показателей безопасности, а также повторные обнаружения наличия остатков антибиотиков в молочной продукции со стороны шести предприятий: ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», ОАО «Молодечненский молочной комбинат», ОАО «Молочная компания Новогрудские дары», ОАО «Пружанский молочный комбинат»,ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», а также Любанский филиал Слуцкого сыродельного комбината.

В Россельхознадзоре отметили, что ранее обращались к департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию в Россию продукции высокого риска. Однако белорусская сторона не отреагировала на официальное обращение Россельхознадзора должным образом.