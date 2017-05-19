Бюджет Екатеринбурга в первом квартале исполнен с профицитом в 800 млн рублей

В первом квартале 2017 года в бюджет Екатеринбурга поступило около 7,3 млрд рублей, что составляет 21,9% от запланированного уровня - 33,2 млрд рублей. Об этом заявил начальник департамента финансов администрации города Анна Турунцева, пишет пресс-служба мэрии.

Из этих поступлений налоговых и неналоговых доходов - 3,9 млрд, безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящего уровня - 3,35 млрд рублей. Расходы составили 6,48 млрд рублей, или 19% от намеченного объёма на 2017 год (34,13 млрд). Таким образом, профицит превысил 800 млн рублей.