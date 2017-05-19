Екатеринбуржец пытался продать боевой меч

Меч выглядит вполне пригодным для настоящего боя. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В ходе операции «Арсенал» полицейские задержали в Екатеринбурге 23-летнего молодого человека, пытавшегося продать настоящий меч. Это оружие, предположительно, представляет интерес для коллекционеров.

Как пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, специалисты подтвердили, что данный предмет изготовлен заводским способом, является боевым мечом и относится к холодному оружию колющего и рубящего действия. Оборот таких мечей ограничен коллекционированием.

Это дало основания для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 222 УК РФ ("Незаконный сбыт оружия"). Максимальное наказание, которое сейчас грозит неудавшемиуся продавцу меча — два года лишения свободы.

Сам молодой человек объяснил полицейским, что нашёл раритет в вещах деда, скончавшегося четыре года назад.