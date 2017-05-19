Двое электромонтёров из Нижнего Тагила получили ожоги от удара током

В Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку в связи с несчастным случаем на производстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествие произошло 18 мая с работниками «ЕвразЭнергоТранс». Бригада из четырёх человек проводила ремонт воздушных линий электропередачи. Двое мастеров находились в люльке автогидроподъёмника. В процессе работ люлька приблизилась к токоведущим частям, находящимся под напряжением 110 кВ. Произошёл пробой на металлические части подъёмника, и из-за образовавшейся электродуги электромонтёры получили травмы в виде термических ожогов.

Пострадавших доставили в ГБУЗ Свердловской области «Демидовская городская больница». Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.