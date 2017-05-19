В связи с ремонтом изменятся маршруты нескольких автобусов. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге перекроют улицу Белореченскую, от улицы Шаумяна до улицы Волгоградской. Об этом сообщается на сайте ЕМУП «Муниципального объединения автобусных предприятий».

Движения всех видов транспорта на этом участке ограничат с 19:00 19 мая до 06:00 23 мая из-за аварийных ремонтных работ на магистральной сети теплоснабжения.

В ЕМУП МОАП отметили, что изменяются схемы движения нескольких маршрутов.

Маршрут № 18 «Сахарова — УрФУ» движение автобусов к остановке «Сахарова» по улицам: Белореченская, Шаумяна, Ясная, далее по маршруту.

Маршрут № 21 «Краснолесье — Ж/д вокзал» — к остановке «Краснолесье» движение по улицам: Белореченская, Шаумяна, Ясная, далее по маршруту.

Маршрут № 43 «Онуфриева — пр. Седова» — к остановке «Онуфриева» движение по улицам: Шаумяна, Ясная, далее по маршруту.

Временно отменят остановку «Медгородок» в сторону улицы Ясной. Остановку «ТЦ Буревестник» (на улице Шаумяна) перенесут в сторону улицы Ясной за перекрёсток улиц Шаумяна — Белореченская. А также временно введут остановку «Волгоградская» по улице Ясная (в сторону улицы Бардина) за перекрёстком улиц Ясная — Волгоградская.