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Общество 19 мая 2017, 15:49

В Алапаевске незаконно вырубили лес на 1,5 млн рублей

В Алапаевске прокуратура выявила факт незаконной вырубки леса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий обнаружила, что в марте этого года в квартале 8 выделе 30 Нейво-Шайтанского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Алапаевское лесничество» были незаконно вырублены лесные насаждения в объёме более 197 куб. м на сумму свыше 1,5 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере». 

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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