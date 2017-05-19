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Политика 19 мая 2017, 15:43

Швеция прекратила уголовное преследование основателя WikiLeaks Ассанджа

Прокуратура Швеции прекратила уголовное преследование Джулиана Ассанджа - основателя скандального медиаресурса WikiLeaks. Суду рекомендовано отменить ордер на арест Ассанджа.

"Старший прокурор Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании", - приводит ТАСС сообщение шведской прокуратуры.

Как поясняется, решение было принято по итогам допроса подозреваемого, находящегося на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Отметим, Ассандж попросил у Эквадора политического убежища в 2012 году. Сам он уверен, что в его аресте больше заинтересованы США, нежели Швеция - на сайте WikiLeaks опубликованы десятки тысяч документов, в том числе секретных и компрометирующих деятельность американских властей.

Следует учесть, что отмена преследования со стороны Швеции не даёт Ассанджу шансы выйти за пределы посольства: арестовать его готовы и британские власти - за нарушение режима домашнего ареста.

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