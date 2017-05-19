Евгений Куйвашев поручил расширить перечень получателей льгот на газификацию домов

Глава региона Евгений Куйвашев обсудил с главами муниципалитетов реализацию проектов по газификации. Фото: областной департамент информполитики

На Среднем Урале будет расширен перечень категорий населения, имеющих право на господдержку при подключении домовладений к газу. Такое поручение дал глава региона Евгений Куйвашев в ходе состоявшегося сегодня видеоселектора с главами муниципалитетов.

Как сообщает областной департамент информполитики, региональное министерство соцполитики уже к 26 мая должно завершить подготовку документов для выполнения этой задачи.

— Считаю необходимым, во-первых, рассмотреть возможность расширить перечень льготных категорий граждан, которым может оказываться поддержка в части газификации жилых домов и подключения к сетям. Во-вторых, ужесточить требования к проектной документации, — отметил Евгений Куйвашев.

В нынешнем году на газификацию муниципальных образований Свердловской области израсходуют около миллиарда рублей, причём 485 млн рублей — из региональной казны. Субсидии из областного бюджета будут выделены на реализацию 43 проектов в 26 муниципалитетах.