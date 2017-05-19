В Екатеринбурге пройдёт XI фестиваль любителей книги и чтения – "Читай, Екатеринбург!"

Сюжет «Энергия слова»: литературная полоса

Знакомим с мнением и творчеством уральских поэтов и писателей.

Завтра, 20 мая, в Литературном квартале пройдёт XI праздник любителей книги и чтения – «Читай, Екатеринбург!». Он объединит писателей, издателей, книготорговцев, библиотекарей, а главное – читателей.

«ОГ» представляет мини-гид по фестивалю

С 10:00 до 17:00 Работа музейных экспозиций и выставок, посвящённых Году экологии и 100-летию революции 1917 года в России (ул. Пушкина, 27).

С 11:30 до 15:00 Нескучные встречи с детскими писателями (ул. Пролетарская, 10).

Перед гостями выступят: Олег Раин, Елена Ленковская, Ольга Колпакова, Елена Соловьёва, Елена Мамонтова, Александр Папченко, Инна Домрачева, Михаил Придворов.

С 11:00 до 15:00 Встреча с писателями (ул. Толмачёва, 41): Андрей Щербак-Жуков, Евгений Гаглоев, Андрей Расторгуев.

С 14:00 до 15:00 Час молодой поэзии (ул. Пролетарская, 10)

Также на фестивале прозвучат стихи Янки Купалы, Ким Соволя, Омара Хайяма, Фирдоуси, Тициана Табидзе и многих других поэтов на языке оригинала. У екатеринбуржцев будет возможность посетить мастер-классы по грузинскому и марийскому танцу и уроки белорусского языка.

В программе также примут участие иностранные студенты УрФУ, которые прочтут стихи русских классиков и расскажут о книгах своих родных стран. На Летней эстраде Литературного квартала весь день будет звучать музыка.

Кроме этого, всех пришедших ждёт книжная ярмарка, на которой будут представлены книжные новинки местных издательств.

Фестиваль начнётся в 11:00.

Программа мероприятий XI городского праздника книги и чтения «Читай, Екатеринбург!»

Для детей 11:00 – 15:00 Презентация программы летнего чтения «Литературное сафари» Улица Пролетарская 11:00 – 15:00 LEGO-перформанс «Книга на вырост» Парк Литературного квартала 11:00 – 14:00 Театрализованная интерактивная программа «Чукоккала» Дворик музея «Литературная жизнь Урала ХХ века», ул. Пролетарская, 10 11:30 – 15:00 Нескучные встречи с детскими писателями: 11:00 Олег Раин Музей «Литературная жизнь Урала ХХ века», ул. Пролетарская, 10 12:00 Елена Ленковская Музей «Литературная жизнь Урала ХХ века», ул. Пролетарская, 10 13:00 Ольга Колпакова Музей «Литературная жизнь Урала ХХ века», ул. Пролетарская, 10 14:00 Елена Мамонтова Музей «Литературная жизнь Урала ХХ века», ул. Пролетарская, 10 11:00 Елена Соловьёва Музей Д.Н. Мамина –Сибиряка, ул. Пушкина, 27 12:00; 13:00 Литературный десант издательства Марины Волковой: Инна Домрачева, Михаил Придворов Музей Д.Н. Мамина –Сибиряка, ул. Пушкина, 27 14:00:00 Александр Папченко Музей Д.Н. Мамина –Сибиряка, ул. Пушкина, 27 Для молодёжи 11:30 – 15:00 Мультиформатная молодежная площадка у памятника А. С. Пушкину «Зеленая волна» Площадь у памятника А. С. Пушкину 11:30 – 15:00 Молодежный квест «Тайны GREENбурга» Старт у памятника А.С. Пушкину 11:00 Встреча с писателем Андреем Щербаком-Жуковым (Москва) Музей «Литературная жизнь Урала ХIХ века», ул. Толмачева, 41 12:00 Встреча с писателем Евгением Гаглоевым Музей «Литературная жизнь Урала ХIХ века», ул. Толмачева, 41 13:30 Встреча с писателем Андреем Расторгуевым Музей «Литературная жизнь Урала ХIХ века», ул. Толмачева, 41 13:00 – 15:00 Интерактивная программа «Читай на здоровье!» Площадка перед Камерным театром, ул. Пролетарская, 18 14:00 – 15:00 Час молодой поэзии Дворик музея «Литературная жизнь Урала ХХ века», ул. Пролетарская, 10 Для всей семьи 10:00 – 17:00 Работа музейных экспозиций и выставок, посвященных Году экологии и 100-летию революции 1917 года в России Музеи в составе Объединенного музея писателей Урала:ул. Пушкина, 27;ул. Пролетарская 6, 10, 16;ул. Толмачева, 41 11:00 – 15:00 Ярмарка летних спецпредложений учреждений культуры города Екатеринбурга «Проведи лето с культурой!» Улица Пролетарская 11:00 – 15:00 Этнографический мини-фестиваль национальных культур «Радуга культур» Дворик музея Ф.М. Решетникова, ул. Пролетарская, 6 11:00 – 15:00 Выставка-продажа продукции, представленной книжными магазинами и издательствами «Книжный салон на газоне». Улица Пролетарская 11:00 – 15:00 Настольные игры от магазина «Hobby Games» Улица Пролетарская 11:30 – 15:00 Консультации психолога, логопеда, сеансы канистерапии для малышей и их родителей «Мамина школа» Дворик Музея кукол и детской книги «Страна чудес», ул. Пролетарская, 16 12:00 – 13:00 Поэтическая акция «#РечевикPlace: Горожане читают стихи» Площадка перед Камерным театром, ул. Пролетарская, 18 12:00 – 15:00 Концертно-развлекательная программа для всей семьи «Майский концерт на Летней эстраде» Летняя эстрада Литературного квартала 14:00 – 15:00 Поэтическая акция «Свободный микрофон» Площадка перед памятником А.С. Пушкину