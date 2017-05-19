Областная газета

График встреч с Евгением Куйвашевым

Культура 19 мая 2017, 18:27

В Екатеринбурге пройдёт XI фестиваль любителей книги и чтения – "Читай, Екатеринбург!"

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Завтра, 20 мая, в Литературном квартале пройдёт XI праздник любителей книги и чтения – «Читай, Екатеринбург!». Он объединит писателей, издателей, книготорговцев, библиотекарей, а главное – читателей.

«ОГ» представляет мини-гид по фестивалю

С 10:00 до 17:00 Работа музейных экспозиций и выставок, посвящённых Году экологии и 100-летию революции 1917 года в России (ул. Пушкина, 27).

С 11:30 до 15:00 Нескучные встречи с детскими писателями (ул. Пролетарская, 10).

Перед гостями выступят: Олег Раин, Елена Ленковская, Ольга Колпакова, Елена Соловьёва, Елена Мамонтова, Александр Папченко, Инна Домрачева, Михаил Придворов.

С 11:00 до 15:00 Встреча с писателями (ул. Толмачёва, 41): Андрей Щербак-Жуков, Евгений Гаглоев, Андрей Расторгуев.

С 14:00 до 15:00 Час молодой поэзии (ул. Пролетарская, 10)

Также на фестивале прозвучат стихи Янки Купалы, Ким Соволя, Омара Хайяма, Фирдоуси, Тициана Табидзе и многих других поэтов на языке оригинала. У екатеринбуржцев будет возможность посетить мастер-классы по грузинскому и марийскому танцу и уроки белорусского языка.

В программе также примут участие иностранные студенты УрФУ, которые прочтут стихи русских классиков и расскажут о книгах своих родных стран. На Летней эстраде Литературного квартала весь день будет звучать музыка.

Кроме этого, всех пришедших ждёт книжная ярмарка, на которой будут представлены книжные новинки местных издательств.

Фестиваль начнётся в 11:00.

Программа мероприятий XI городского праздника книги и чтения «Читай, Екатеринбург!»

Для детей  
11:00 – 15:00Презентация программы летнего чтения «Литературное сафари»Улица Пролетарская
11:00 – 15:00LEGO-перформанс «Книга на вырост»  Парк Литературного квартала
11:00 – 14:00Театрализованная  интерактивная программа «Чукоккала»Дворик музея «Литературная жизнь Урала ХХ века», ул. Пролетарская, 10
11:30 – 15:00Нескучные встречи с детскими писателями: 
11:00Олег РаинМузей «Литературная жизнь Урала ХХ века», ул. Пролетарская, 10
12:00Елена ЛенковскаяМузей «Литературная жизнь Урала ХХ века», ул. Пролетарская, 10
13:00Ольга КолпаковаМузей «Литературная жизнь Урала ХХ века», ул. Пролетарская, 10
14:00Елена МамонтоваМузей «Литературная жизнь Урала ХХ века», ул. Пролетарская, 10
11:00Елена СоловьёваМузей Д.Н. Мамина –Сибиряка, ул. Пушкина, 27
12:00; 13:00Литературный десант издательства Марины Волковой: Инна Домрачева, Михаил ПридворовМузей Д.Н. Мамина –Сибиряка, ул. Пушкина, 27
14:00:00Александр ПапченкоМузей Д.Н. Мамина –Сибиряка, ул. Пушкина, 27
Для молодёжи  
11:30 – 15:00Мультиформатная молодежная площадка у памятника А. С. Пушкину «Зеленая волна»Площадь у памятника А. С. Пушкину
11:30 – 15:00Молодежный квест «Тайны GREENбурга»Старт у памятника А.С. Пушкину
11:00Встреча с писателем  Андреем Щербаком-Жуковым (Москва)Музей «Литературная жизнь Урала ХIХ века», ул. Толмачева, 41
12:00Встреча с писателем   Евгением ГаглоевымМузей «Литературная жизнь Урала ХIХ века», ул. Толмачева, 41
13:30Встреча с писателем  Андреем РасторгуевымМузей «Литературная жизнь Урала ХIХ века», ул. Толмачева, 41
13:00 – 15:00Интерактивная программа «Читай на здоровье!»Площадка перед Камерным театром, ул. Пролетарская, 18
14:00 – 15:00Час молодой поэзииДворик музея «Литературная жизнь Урала ХХ века», ул. Пролетарская, 10
Для всей семьи  
 10:00 – 17:00 Работа музейных экспозиций и выставок, посвященных Году экологии и 100-летию революции 1917 года в РоссииМузеи в составе Объединенного музея писателей Урала:ул. Пушкина, 27;ул. Пролетарская 6, 10, 16;ул. Толмачева, 41
11:00 – 15:00Ярмарка летних спецпредложений учреждений культуры города Екатеринбурга «Проведи лето с культурой!»Улица Пролетарская
11:00 – 15:00Этнографический мини-фестиваль национальных культур «Радуга культур»Дворик музея Ф.М. Решетникова, ул. Пролетарская, 6
11:00 – 15:00Выставка-продажа продукции, представленной книжными магазинами и издательствами «Книжный салон на газоне».Улица Пролетарская
11:00 – 15:00Настольные игры от магазина «Hobby Games»Улица Пролетарская
11:30 – 15:00Консультации психолога, логопеда, сеансы канистерапии для малышей и их родителей «Мамина школа»Дворик Музея кукол и детской книги «Страна чудес», ул. Пролетарская, 16
12:00 – 13:00Поэтическая акция «#РечевикPlace: Горожане читают стихи»Площадка перед Камерным театром, ул. Пролетарская, 18
12:00 – 15:00Концертно-развлекательная программа для всей семьи «Майский концерт на Летней эстраде»Летняя эстрада Литературного квартала
14:00 – 15:00Поэтическая акция «Свободный  микрофон»Площадка перед памятником А.С. Пушкину
  • Опубликовано в №88 от 20.05.2017
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