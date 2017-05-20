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График встреч с Евгением Куйвашевым

Спорт 20 мая 2017, 10:00

Евгений Куйвашев и Антон Шипулин сыграли в хоккей на «Матче всех звёзд»

Евгений Куйвашев, Антон Шипулин, Марат Башаров, хоккей, "Мач всех звёзд"

Команда свердловских чиновников вышла на лёд под названием «Титан». Фото: областной департамент информполитики

Глава региона Евгений Куйвашев, олимпийский чемпион Антон Шипулин и известный актёр Марат Башаров вчера сыграли в хоккей в рамках «Матча всех звёзд». Напомним, это благотворительное мероприятие организовано для того, чтобы собрать средства на строительство спортплощадки при Первоуральском детском доме № 1.

Как сообщает областной департамент информполитики, в хоккейном турнире  принимали участие четыре команды: «Олимп» во главе с Антоном Шипулиным, «Титан» во главе с Евгением Куйвашевым, «КомАР» во главе с Маратом Башаровым и команда администрации Екатеринбурга во главе заместителем главы администрации города Сергеем Тушиным.

По итогам турнира «Титан» одержал победу над командой «КомАР», в которую вошли отечественные звёзды кино и эстрады.

– Игра была честная и интересная,  – поделился своими впечатлениями Марат Башаров.

– Просто в этот раз нам немного больше повезло, поэтому мы выиграли, – сказал по итогам матча Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что команда соперников была очень сильной.

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