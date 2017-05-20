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Общество 20 мая 2017, 13:24

Сборная Среднего Урала вошла в пятёрку лидеров в финале V национального чемпионата WorldSkills Russia

WorldSkills Russia, Свердловская область, финал

Чемпионат WorldSkills Russia - это всегда яркое зрелище. Фото: пресс-служба WorldSkills Russia

Сборная Свердловской области заняла пятое место в финале V национального чемпионата WorldSkills Russia. Как сообщает областной департамент информполитики, итоги этих соревнований подвели в Краснодаре.

Средний Урал на состязаниях представляли 46 участников и 37 экспертов по 38 компетенциям. Они сумели завоевать четыре золотых медали, четыре серебряных и столько же бронзовых. В частности, молодые профессионалы из нашего региона стали лучшими по таким специальностям, как «Электроника» и «Хлебопечение».

Плюс к тому, свердловчане получили восемь медалей за мастерство, которые вручают участникам чемпионата, набравшим более 500 баллов.

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