Областная газета

График встреч с Евгением Куйвашевым

Общество 20 мая 2017, 14:00

В рамках проекта «Лес Победы» Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина посадили сосны на окраине Екатеринбурга

Евгений Куйвашев, Людмила Бабушкина, "Лес Победы"

Евгений Куйвашев высадил 5-7-летние сосны. Фото: областной департамент информполитики

Глава региона Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина сегодня приняли участие в проекте «Лес Победы». Они посадили молодые сосны в Юго-Западном лесном парке на окраине Екатеринбурга.

Как сообщает областной департамент информполитики, концепция акции предусматривает высадку 27 млн деревьев по всей России (по числу погибших в Великой Отечественной войне). Только на Среднем Урале на нынешний год запланирована посадка более 330 тыс. деревьев на площади около 100 га.

Напомним, проект «Лес Победы» реализуется по всей стране с 2015 года. По словам Евгения Куйвашева, именно в 2017 году количество высаженных в Свердловской области деревьев должно превысит миллион.

– Пусть чувство благодарности к победителям, к нашим дедам и прадедам, укореняется в наших душах, крепнет и растёт, как эти саженцы, – пожелал глава региона.

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