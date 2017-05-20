Украина объявила о введении специальной пошлины на шоколад из России

На Украине с конца июня 2017 года на шоколад и ряд других какаосодержащих продуктов из России будет распространяться специальная пошлина – 31,33%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на официальное издание правительства Украины.

Впрочем, эта заградительная мера не представляет особой угрозы для российского бизнеса. Наша страна не является основным поставщиком сладкого на Украину. За весь 2016 год Россия продала в эту страну шоколада всего лишь на 400 тыс. долларов США (данные украинской Государственной службы статистики).

Можно предположить, что нынешнее решение является логическим продолжением недавних санкций, введённых на Украине относительно русскоязычных интернет-ресурсов.