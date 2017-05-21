Сегодня телеканал Euronews прекратил вещание на Украине

Украинская служба телеканала Euronews объявила о прекращении своей работы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, телевизионный канал Euronews начал готовить передачи на украинском языке шесть лет назад.

Однако в последнее время Украинская служба этого телеканала столкнулась со значительными финансовыми сложностями. В частности, уже к январю 2015 года задолженность Национальной телекомпании Украины перед Euronews достигла 11 млн евро. Оправдывая сокращение финансирования, украинские чиновники ставили телеканалу в вину то, что команда журналистов Украинской службы Euronews сформирована ещё в те времена, когда страну возглавлял Виктор Янукович.