Цена барреля нефти впервые с апреля поднялась выше 54 долларов

Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 54 долларов. Это произошло впервые с апреля нынешнего года.

Как сообщает «Российская газета», по результатам торгов на Лондонской бирже к восьми часам утра (по екатеринбургскому времени) нефть подорожала на 1%. Её цена достигла 54,07 долларов США.

Напомним, Минфин РФ недавно внёс на рассмотрение федерального правительства новое бюджетное правило о том, что все доходы от нефти при её стоимости выше 40 долларов за баррель будут отправляться в резерв, а не на текущие бюджетные траты.