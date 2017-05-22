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Экономика 22 мая 2017, 09:09

Цена барреля нефти впервые с апреля поднялась выше 54 долларов

Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 54 долларов. Это произошло впервые с апреля нынешнего года.

Как сообщает «Российская газета», по результатам торгов на Лондонской бирже к восьми часам утра (по екатеринбургскому времени) нефть подорожала на 1%. Её цена достигла 54,07 долларов США.

Напомним, Минфин РФ недавно внёс на рассмотрение федерального правительства новое бюджетное правило о том, что все доходы от нефти при её стоимости выше 40 долларов за баррель будут отправляться в резерв, а не на текущие бюджетные траты.

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