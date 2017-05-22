На Среднем Урале нелегальные торговцы пытались продать изумруд за 3 миллиона рублей

Необработанные драгоценности сложно отличить от обычных камней. Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

Прокуратура Екатеринбурга передала в Кировский районный суд уголовное дело о незаконном обороте драгоценных камней. В совершении такого преступления обвиняются два человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, в сентябре прошлого года сыщики ОБОП при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали при попытке сбыта драгоценных камней группу из девяти человек. У этих неработающих граждан были обнаружены 3 единицы травматического оружия с признаками переделки под боевое, кроме того, найдены ружьё, патроны, драгоценные камни, изделия из драгоценных металлов и камней.

Позже эксперты сделали вывод о том, что один из найденных камней (минерал общим весом 1225 граммов) является природным изумрудом в штуфе. По прейскуранту Малышевского месторождения, его стоимость составляет около 3 млн рублей. Два гражданина, имеющие непосредственное отношение к попытке продажи этого камня, сейчас и пойдут под суд.