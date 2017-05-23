Энергетики объявили о старте опрессовок в Екатеринбурге

Нынешним летом энергетики намерены проверить на прочность 3200 км квартальных и магистральных трубопроводов. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге начались локальные гидравлические испытания (опрессовки). Об этом объявили в Екатеринбургской теплосетевой компании.

Как сообщили в пресс-службе этой компании, нынешним летом энергетики намерены проверить на прочность 3200 км квартальных и магистральных трубопроводов. Полный размер расходов на модернизацию теплосетевого комплекса превысит 1,3 млрд рублей.

В течение ближайшей недели испытания пройдут в районе улиц: Шефская, Красных Командиров, Таганская, Бабушкина, Стачек, Краснофлотцев, Белореченская, Посадская, Фурманова, Шейнкмана, Серова, Ткачей, Тверитина, Машинная, Щорса, Чайковского (до микрорайона Ботанический), Победы, Бакинских Комиссаров, Токарей, Бебеля, Толедова, Ключевская. Кроме того, в план опрессовок включён микрорайон ЖБИ.

Энергетики утверждают, что эти гидравлические испытания не приведут к отключению горячей воды в квартирах горожан.