Почти 17 тысяч одиннадцатиклассников отпразднуют этой весной «Последний звонок»

В Серове последний звонок прозвенел для 272 старшеклассников. Фото: областной департамент информполитики

Нынешней весной на Среднем Урале «Последний звонок» отпразднуют около 17 тыс. учеников 11-х классов. В Серове выпускников школ поздравил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщает областной департамент информполитики, на территории Серовского городского округа сейчас отмечают «Последний звонок» 272 школьника, 18 из которых награждены медалями «За особые успехи в учёбе».

Евгений Куйвашев прошёл в многотысячной колонне серовских школьников.

— Искренне рад тому, что мне удалось принять участие в вашей замечательной традиции — всем вместе отмечать здесь, на городской площади, окончание школьной поры и перехода во взрослую жизнь. Желаю вам найти себя в жизни, сделать правильный выбор дальнейшего пути, — обратился к юным жителям Серова глава региона.

В этот же день Евгений Куйвашев принял участие в совещании с членами недавно созданного городского совета «За будущее Серова».