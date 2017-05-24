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Спорт 24 мая 2017, 09:48

Роман Павлюченко покидает "Урал"

Роман Павлюченко не стал продлевать контракт с "Уралом". Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Роман Павлюченко не стал продлевать контракт с "Уралом". Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" покидает звёздный нападающий команды Роман Павлюченко. Контракт "спящего гиганта" с екатеринбургским клубом заканчивается 30 июня и не будет продлён.

- Думаю, что не будем продлевать контракт. Так решили. Рома по семейным обстоятельствам хочет остаться в Москве. Так что, видимо, он нас покидает. Конечно, Павлюченко нам нужен, но это жизнь, - рассказал "Спорт-Экспрессу" президент клуба Григорий Иванов.

Напомним, что ранее сам Григорий Иванов заявлял о том, что клуб достиг договорённости с Павлюченко о продлении контракта ещё на год. В составе "шмелей" экс-нападающий английского "Тоттенхэма" и сборной России провёл в этом сезоне 23 матча в которых забил четыре гола. Помимо этого, Павлюченко получил в составе "Урала" две дисквалификации: в матче чемпионата России с "Зенитом" Роман наступил судье на ногу, за что был удалён с поля, а после финального матча Кубка России нелицеприятно высказывался о нападающем "Локомотива" Ари, за что получил дисквалификацию.

По информации "ОГ" Павлюченко попрощался с командой перед матчем с "Уфой" в последнем туре чемпионата России.

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