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Общество 24 мая 2017, 11:34

В Екатеринбурге для передачи в суд дела об отце, бившем сына головой об асфальт, следователи допросили свыше 20 свидетелей

Екатеринбург, дело передано в суд

Уголовное дело об отце-изувере передано в суд. Фото: Александр Исаков

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего екатеринбуржца, 18 апреля бившего своего 4-летнего сына головой об асфальт. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Как добавили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Свердловской области, для расследования этого дела пришлось допросить более 20 свидетелей. Причём самого важного свидетеля — мужчину, который вечером 18 апреля, заступаясь за избиваемого ребёнка, неитрализовал агрессивного отца, следователи даже хотят представить к ведомственной награде СКР. Второго мужчину, который тоже вступился за этого ребёнка, правоохранители сейчас ищут для того, чтобы как-то поощрить за проявленное неравнодушие.

А агрессивному отцу, избивавшего своего сына, сейчас грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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