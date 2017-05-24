В Екатеринбурге для передачи в суд дела об отце, бившем сына головой об асфальт, следователи допросили свыше 20 свидетелей

Уголовное дело об отце-изувере передано в суд. Фото: Александр Исаков

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего екатеринбуржца, 18 апреля бившего своего 4-летнего сына головой об асфальт. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Как добавили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Свердловской области, для расследования этого дела пришлось допросить более 20 свидетелей. Причём самого важного свидетеля — мужчину, который вечером 18 апреля, заступаясь за избиваемого ребёнка, неитрализовал агрессивного отца, следователи даже хотят представить к ведомственной награде СКР. Второго мужчину, который тоже вступился за этого ребёнка, правоохранители сейчас ищут для того, чтобы как-то поощрить за проявленное неравнодушие.

А агрессивному отцу, избивавшего своего сына, сейчас грозит наказание до 15 лет лишения свободы.