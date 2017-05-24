Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём славянской письменности и культуры

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днём славянской письменности и культуры. Этот праздник отмечается 24 мая, когда россияне вспоминают просветителей Кирилла и Мефодия, которые изобрели азбуку для славянских народов.
Как сообщает областной департамент информполитики, в нынешнем году в честь этой даты прошёл большой концерт с участием лучших хоровых коллективов Екатеринбурга и Свердловской области.
— Этот праздник служит напоминанием о том, что общее культурное пространство тесно сплачивает людей, — подчеркнул Евгений Куйвашев.
Кстати, как добавили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, по случаю этого праздника митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил Божественную литургию в храме при Свято-Симеоновской гимназии (Екатеринбург).