Областная газета

График встреч с Евгением Куйвашевым

Общество 24 мая 2017, 13:04

Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём славянской письменности и культуры

Евгений Куйвашев, поздравление

День славянской письменности и культуры тесно связан с православием. Фото: областной департамент информполитики

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днём славянской письменности и культуры. Этот праздник отмечается 24 мая, когда россияне вспоминают просветителей Кирилла и Мефодия, которые изобрели азбуку для славянских народов.

Как сообщает областной департамент информполитики, в нынешнем году в честь этой даты прошёл большой концерт с участием лучших хоровых коллективов Екатеринбурга и Свердловской области.

— Этот праздник служит напоминанием о том, что общее культурное пространство тесно сплачивает людей, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Кстати, как добавили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, по случаю этого праздника митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил Божественную литургию в храме при Свято-Симеоновской гимназии (Екатеринбург).

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В 1967 году в Верхней Салде на улице Энгельса был установлен пилон с портретом Алексея Евстигнеева. Кроме того, в городе есть обелиск, посвящённый салдинцам - Героям Советского Союза. Всего на нём указано пять имён, в том числе и Евстигнеева Фото:prosv.ru
Этот день в истории Свердловской области - 24 мая

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