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Политика 24 мая 2017, 14:09

Госдума приняла законопроект об отмене открепительных удостоверений

Госдума, отмена открепительных удостоверений, выборы

Опустить бюллетень в урну для голосования россияне теперь смогут в любом уголке страны. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня депутаты Государственной Думы проголосовали за принятие в третьем окончательном чтении пакета поправок в отечественное избирательное законодательство. Речь идёт об отмене открепительных удостоверений на выборах.

Кроме того, как сообщает ТАСС, этим же законопроектом россиянам разрешается голосовать не по месту регистрации, как было раньше, а на любом избирательном участке — там, где застанет день выборов.

Стоит напомним, что в разработке этих поправок принимал участие ЦИК РФ. Именно специалисты Центризбиркома России определили порядок, согласно которому гражданин может быть включён в список избирателей в любом населённом пункте России при условии, что он уведомит об этом местный избирком не позднее 14 часов субботы накануне выборов (обычно выборы проводят в воскресенье).

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