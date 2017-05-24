Госдума приняла законопроект об отмене открепительных удостоверений

Опустить бюллетень в урну для голосования россияне теперь смогут в любом уголке страны. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня депутаты Государственной Думы проголосовали за принятие в третьем окончательном чтении пакета поправок в отечественное избирательное законодательство. Речь идёт об отмене открепительных удостоверений на выборах.

Кроме того, как сообщает ТАСС, этим же законопроектом россиянам разрешается голосовать не по месту регистрации, как было раньше, а на любом избирательном участке — там, где застанет день выборов.

Стоит напомним, что в разработке этих поправок принимал участие ЦИК РФ. Именно специалисты Центризбиркома России определили порядок, согласно которому гражданин может быть включён в список избирателей в любом населённом пункте России при условии, что он уведомит об этом местный избирком не позднее 14 часов субботы накануне выборов (обычно выборы проводят в воскресенье).