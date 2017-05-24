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Общество 24 мая 2017, 14:56

Свердловские налоговики предупредили о мошенниках — «лже-сотрудниках ФНС»

УФНС по Свердловской области, предупреждение о мошенниках

Налоговики просят свердловчан о бдительности. Фото: Александр Исаков

Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области выступило с официальным предупреждением о появлении на территории Среднего Урала группы мошенников, представляющихся сотрудниками ФНС. Такие случаи зафиксированы во второй половине 2016 года и в первом квартале 2017 года.

«Мошенники, представляясь «руководителями» территориальных налоговых органов, вводят в заблуждение руководителей организаций, ссылаясь на проведение мнимых контрольных мероприятий юридических лиц. С целью завладения их денежными средствами или получения различного вида услуг, либо выведывания обманным путём информации о налогоплательщике и его контрагентах», — говорится в сообщении Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области.

С точки зрения специалистов УФНС по Свердловской области, такие действия мошенников наносят ущерб репутации их ведомства. Налоговики просят сообщать обо всех подобных случаях в правоохранительные органы или на телефон доверия Управления ФНС России по Свердловской области (т. 356-06-82).

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