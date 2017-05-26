Областная газета
Политика 26 мая 2017, 13:00

Совет при Президенте РФ по правам человека предложил Владимиру Путину провести первую административную амнистию

Владимир Путин, административная амнистия

Владимира Путина попросили о проведении административной амнистии. Фото: пресс-служба Кремля

Совет при Президенте РФ по правам человека направил главе государства Владимиру Путину предложение провести в России первую административную амнистию. Такую акцию предложено приурочить к 100-летию Октябрьской революции.

Как сообщает «Коммерсант», речь, в частности, идёт о сокращении назначенных штрафов и сроков лишения специального права — например, водительских прав или права заниматься определённым видом деятельности.

Если такая амнистия действительно состоится, то это может коснуться огромного количества людей. По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, только за прошлый год в России за административные правонарушения осуждены 6,4 млн человек.

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