Областная газета
Общество 26 мая 2017, 15:13

Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за создание «групп смерти»

Госдума, "группы смерти"

Любой гаджет в руках у подростка может быть источником потенциальной опасности. Фото: Алексей Кунилов

Государственная Дума сегодня приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за создание в Интернете так называемых «групп смерти». Напомним, такие объединения склоняют подростков к самоубийству.

Как сообщает ТАСС, теперь за создание «групп смерти» будет грозить уголовное наказание — лишение свободы на строк до шести лет.

По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, речь идёт об ужесточении уголовной ответственности по статье УК РФ «Доведение до самоубийства». Отныне такое преступление будет относиться к категории тяжких. Кроме того, если такое преступление совершено в отношении несовершеннолетних, то на него будет распространяться норма о повышенной ответственности. Тогда срок лишения свободы может достичь восьми лет.

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