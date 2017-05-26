В редакции "ОГ" побывали гости из Журналистского клуба Австрии

Представители Австрийского журналистского клуба пообщались с главным редактором "Областной газеты" Дмитрием Поляниным. Фото: Павел Ворожцов

26 мая гостями редакции "Областной газеты" стали президент Австрийского журналистского клуба Фред Турнхайм и член правления этой организации Харольд Ваца.

Австрийский журналистский клуб - это аналог нашего Союза журналистов России, и целью приезда коллег из Австрии явилось налаживание взаимных контактов с одним из региональных творческих союзов журналистов, при этом выбор пал на Свердловскую область, где есть сильные СМИ и в их числе "ОГ" - на сегодня самая тиражная ежедневная региональная газета страны. Главный редактор Дмитрий Полянин рассказал гостям о специфике издания, его работе. По вопросам наших австрийских коллег чувствовался их профессиональный интерес к деятельности российских СМИ. Выяснилось, что у нас много общих проблем: например, конкуренция на информационном рынке заставляет СМИ сокращать количество журналистов, растёт нагрузка на них, как следствие - в изданиях всё меньше аналитики, стали преобладать информационные жанры.

Итогом поездки делегации Австрийского журналисткого клуба должно стать подписание соглашения о сотрудничестве между ним и Свердловским творческим Союзом журналистов. В его рамках предполагаются взаимные поездки журналистов, обмен опытом.