Тарифы на газ для свердловчан вырастут

Тарифы на газ поднимутся с 1 июля 2017 года. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области с 1 июля 2017 года вырастут тарифы на газ. Соответствующие постановление опубликовано на сайте Региональной энергетической комиссии области.

Согласно документу, цена на газ для клиентов ПАО «Екатеринбурггаз», которые используют газовые плиты, вырастет на 21-24 копейки за один кубический метр в зависимости от наличия приборов учёта. Те, у кого нет счётчика, будут платить 4,89 рубля за кубометр, у кого есть — 4,53 рубля за кубометр газа. Для владельцев домов, где нет централизованного горячего водоснабжения и приходится использовать газ ещё и для нагревания воды, тариф останется на уровне 4,89 рубля, если нет счётчиков. А вот абоненты с приборами учёта будут платить 4,79 за кубометр.

Тарифы в ОАО «Газпром газораспределение» поднимутся при наличии счётчика до 4,48 рубля за кубометр, при отсутствии - до 5,06 рубля за кубометр. Тарифы АО «Регионгаз-инвест» составят 4,41 рубля за кубометр при использовании газовой плиты со счётчиком. Цена выросла на 21 копейку.

Кроме того, утверждены новые тарифы для АО «ГАЗЭКС», ГУП «Газовые сети», МУП «Новоуральскгаз» и ФГУП «Комбинат «Электрозимприбор».