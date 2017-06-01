В Верхней Пышме открылась новая детская поликлиника. Фото: областной департамент информполитики

В Верхней Пышме сегодня, 1 июня, открылась новая детская поликлиника Верхнепышминской центральной городской больницы имени П. Д. Бородина (ул. Чайковского, 32). Общая стоимость здания с необходимым оборудованием составила 525 млн руб., сообщает областной департамент информполитики.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев открыл здание новой детской поликлиники, строительство которой велось с июля 2015 года на средства областного бюджета.

- Верхняя Пышма занимает первое место по уровню рождаемости в Свердловской области, поэтому городу нужна была такая современная поликлиника. Забота о здоровье детей — это важный элемент нашей программы «Пятилетка развития». Новое четырёхэтажное здание поликлиники площадью в девять тыс. кв. м рассчитано на приём 500 юных жителей в сутки. Здесь также будет работать дневной стационар на 14 коек, — рассказал Евгений Куйвашев.

Отметим, в новой поликлинике оборудованы комнаты лечебной физкультуры, физиотерапии, спелеокамера для лечения детей с хроническими заболеваниями бронхо-лёгочной системы. Закуплена рентген-установка, подобные которой есть только в 19 медучреждениях России.

Фото: областной департамент информполитики

Добавим, гендиректор УГМК-холдинга Андрей Козицын отметил на церемонии открытия, что в Верхней Пышме запланировано построить также перинатальный центр, в скором времени пройдёт аукцион на строительство.