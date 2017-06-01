Областная газета
Экономика 1 июня 2017, 23:34

ВСМ "Екатеринбург-Челябинск" заработает к 2023 году

Высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая соединит Екатеринбург и Челябинск, будет запущена к 2023 году. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Он отметил, что уральская ВСМ свяжет центры Челябинска и Екатеринбурга, а также аэропорты Баландино и Кольцово. Концессионное соглашение челябинские власти планируют подписать в 2018 году.

- Проект реализуется на принципах ГЧП по концессионному соглашению. Предполагается сначала завершить предпроектную подготовку, затем заключить концессионное соглашение на проектирование, строительство и содержание магистрали, соответственно, финансирование проекта предполагает определённую структуру и стадийность, – добавил Борис Дубровский.

Напомним, ВСМ Екатеринбург - Челябинск - это часть магистрали, которая должна соединить Москву и Пекин. Уральский проект оценивается в сумму порядка 165 миллиардов рублей. В феврале стало известно, что Свердловская область войдёт в складочный капитал партнёрства "Уральская скоростная магистраль". На подготовку проекта регион выделяет 50 миллионов рублей.

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Областная газета Свердловской области

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