Областная газета
Общество 2 июня 2017, 19:33

Чемпионат WorldSkills до 2021 года будет ежегодно проходить в Екатеринбурге

WorldSkills, Екатеринбург

ПМЭФ стал площадкой для подписания множества значимых документов. Фото: областной департамент информполитики

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о том, что Национальный Чемпионат сквозных рабочих профессий WorldSkills (Hi-Tech) будет до 2021 года (включительно) ежегодно проходить в Екатеринбурге. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Соответствующий документ подписали замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Дмитрий Песков и гендиректор союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

По словам Алексея Орлова, благодаря усилиям главы региона Евгения Куйвашева, Средний Урал заработал репутацию надёжного партнёра движения WorldSkills в России. Состоявшееся сейчас подписание соглашения позволит в течение пяти лет планомерно выстраивать работу по организации этого статусного и важного для молодёжи мероприятия.

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Областная газета Свердловской области

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