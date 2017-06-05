Четыре автомобиля горели минувшей ночью в Екатеринбурге

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге в ночь на 5 июня горели четыре автомобиля. На улице Бебеля повреждены салон и кузов дорогой иномарки Range Rover и кузов машины Volvo S80, на улице Новгородцевой огнём испорчен багажник Hyundai Getz, на улице Селькоровской обгорел моторный отсек ВАЗ-2111, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге первое сообщение о возгорании автомобиля на улице Селькоровской поступило в диспетчерскую в 1:03. Шести огнеборцам с помощью двух единиц техники удалось потушить пожар в течение трёх минут.

- Следующее сообщение поступило в диспетчерскую в 2:09. На тушение пожара на улице Бебеля выезжали семь человек личного состава и две единицы техники. С огнём удалось справиться в течение трёх минут, однако на площади трёх кв. метров оказались повреждены салон и кузов автомобиля Range Rover и кузов машины Volvo C-80, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ещё одна машина загорелась минувшей ночью на улице Новгородцевой. Сообщение об этом поступило в диспетчерскую в 2:16, на место происшествия выезжали семь огнеборцев на двух спецмашинах, однако огонь был потушен населением первичными средствами.

По информации УМВД России по Екатеринбургу, по каждому сигналу на место происшествия выезжали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции. Проводится проверка, устанавливаются очевидцы и обстоятельтсва произошедшего. Владельцы двух пострадавших ТС обратились в органы внутренних дел с заявлениями.