Областная газета
Культура 5 июня 2017, 12:32

Свердловская филармония отправила орган на гастроли по региону

Свердловская область, Красноуфимск, Таборы, Туринская Слобода, Первоуральск, Свердловская филармония, орган, гастроли, тур, регион, запад, восток, звучание Тарас Багинец

Свердловская филармония отправила орган на гастроли. Фото: Свердловская филармония

В июне цифровой орган «Монарх» Свердловской филармонии отправится на гастроли с запада на восток по региону. С 9 по 12 июня органные концерты пройдут в Красноуфимске, Таборах, Туринской Слободе и Первоуральске, сообщили в пресс-службе Свердловской филармонии. 

- Мы хотим играть там, где органа никогда не было. В программу тура включена немецкая (И. С. Бах), английская (Г. Ф. Гендель) и итальянская (А. Вивальди) барочная музыка, знаменитая «Ave, Maria» в ренессансном варианте Джулио Каччини  и романтическом – Франца Шуберта, - рассказал главный участник тура, органист Свердловской филармонии Тарас Багинец. Именно он выступил инициатором проекта «Передвижной органный зал», в рамках которого стали возможны органные концерты по Свердловской области.

В рамках нынешних гастролей также выступят солистка Уральского филармонического оркестра Мария Маркуль (флейта) и ведущая солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Наталья Карлова (сопрано). 

Старт органному туру будет дан 9 июня в Красноуфимске, затем, 10 июня, инструмент прозвучит в Таборах (на концерт съедутся также жители Тавды и деревень Кузнецово и Озёрки), 11 июня - в Туринской Слободе (приедут слушатели из села Городище и деревни Палецкова), 12 июня - в Первоуральске.

Добавим, концерты проекта проводятся в Свердловской области с 2015 года. В прошлом году состоялся Северный органный тур: инструмент услышали жители Новой Ляли, Качканара, Невьянска, Краснотурьинска и Ивделя.

Отметим, игровой пульт голландского цифрового органа подключается не к трубам, а к компьютеру, где хранятся записи всех труб акустического инструмента. Его звучание идентично звучанию одного из самых известных нидерландских трубных органов.

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Областная газета Свердловской области

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