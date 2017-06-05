Свердловская филармония отправила орган на гастроли по региону

Свердловская филармония отправила орган на гастроли. Фото: Свердловская филармония

В июне цифровой орган «Монарх» Свердловской филармонии отправится на гастроли с запада на восток по региону. С 9 по 12 июня органные концерты пройдут в Красноуфимске, Таборах, Туринской Слободе и Первоуральске, сообщили в пресс-службе Свердловской филармонии.

- Мы хотим играть там, где органа никогда не было. В программу тура включена немецкая (И. С. Бах), английская (Г. Ф. Гендель) и итальянская (А. Вивальди) барочная музыка, знаменитая «Ave, Maria» в ренессансном варианте Джулио Каччини и романтическом – Франца Шуберта, - рассказал главный участник тура, органист Свердловской филармонии Тарас Багинец. Именно он выступил инициатором проекта «Передвижной органный зал», в рамках которого стали возможны органные концерты по Свердловской области.

В рамках нынешних гастролей также выступят солистка Уральского филармонического оркестра Мария Маркуль (флейта) и ведущая солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Наталья Карлова (сопрано).

Старт органному туру будет дан 9 июня в Красноуфимске, затем, 10 июня, инструмент прозвучит в Таборах (на концерт съедутся также жители Тавды и деревень Кузнецово и Озёрки), 11 июня - в Туринской Слободе (приедут слушатели из села Городище и деревни Палецкова), 12 июня - в Первоуральске.

Добавим, концерты проекта проводятся в Свердловской области с 2015 года. В прошлом году состоялся Северный органный тур: инструмент услышали жители Новой Ляли, Качканара, Невьянска, Краснотурьинска и Ивделя.

Отметим, игровой пульт голландского цифрового органа подключается не к трубам, а к компьютеру, где хранятся записи всех труб акустического инструмента. Его звучание идентично звучанию одного из самых известных нидерландских трубных органов.