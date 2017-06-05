Областная газета
Земства 5 июня 2017, 18:26

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список домов для обновления фасадов к ЧМ-2018

Екатеринбург, Чемпионат мира по футболу - 2018, обновление фасадов домов, постановление

Екатеринбургу нужно избавиться от некрасивых фасадов домов. Фото: Алексей Кунилов

Администрация Екатеринбурга в постановлении № 739 опубликовала список домов, фасады которых необходимо изменить к чемпионату мира по футболу 2018 года. Речь идёт о 2065 объектах.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, здания, расположенные в окрестностях Центрального стадиона и на гостевых маршрутах Екатеринбурга, нужно привести в единообразный вид. В частности, имеется в виду одинаковое оформление балконов, расположение кондиционеров, спутниковых телевизионных антенн и других технических элементов.

Это необходимо сделать для того, чтобы у гостей мундиаля сложилось благоприятное впечатление об облике столицы Урала.

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Областная газета Свердловской области

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