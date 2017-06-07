В Екатеринбурге от укуса клеща умерла пенсионерка. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге медики зафиксировали случай летального исхода от клещевого энцефалита. 2 июня умерла 68-летняя непривитая пациентка, которая своевременно не обратилась за инъекцией иммуноглобулина, сообщили в пресс-службе мэрии города.

По информации главврача МАУ «Городской центр медицинской профилактики» Александра Харитонова, сегодня зарегистрировано 5 тыс. 42 обращения по поводу присасывания клещей, 793 из них - у детей. При этом в городской черте произошло 1 тыс. 668 укусов.

- Специфика последних лет такова, что часть укусов происходит в городской черте. Лучшим способом предотвращения негативных последствий укуса клеща является вакцинация. Сегодня она проводится в круглогодичном режиме, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Медики уральской столицы напоминают горожанам о мерах безопасности: в лесу можно гулять в спортивных штанах из гладкой материи, которые рекомендуется заправить в носки, предпочтительно надевать резиновые сапоги, а также панаму или платок. Не стоит увлекаться прогулками среди кустарника и срывать ветки с деревьев.

По возвращении домой необходимо осмотреть себя с ног до головы и вытрясти одежду, волосы вычесать мелкой расчёской. При этом не впившихся в кожу клещей следует сжечь, другие методы малоэффективны. Если вы обнаружили впившегося клеща, необходимо оперативно обратиться в травмпункт для его удаления.