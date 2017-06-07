Областная газета
Общество 7 июня 2017, 14:38

В Екатеринбурге от укуса клеща умерла пенсионерка

Екатеринбург, мэрия, медики, фиксация, смерть, пенсионерка, укус, клещ, энцефалит, инъекция

В Екатеринбурге от укуса клеща умерла пенсионерка. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге медики зафиксировали случай летального исхода от клещевого энцефалита. 2 июня умерла 68-летняя непривитая пациентка, которая своевременно не обратилась за инъекцией иммуноглобулина, сообщили в пресс-службе мэрии города. 

По информации главврача МАУ «Городской центр медицинской профилактики» Александра Харитонова, сегодня зарегистрировано 5 тыс. 42 обращения по поводу присасывания клещей, 793 из них - у детей. При этом в городской черте произошло 1 тыс. 668 укусов. 

- Специфика последних лет такова, что часть укусов происходит в городской черте. Лучшим способом предотвращения негативных последствий укуса клеща является вакцинация. Сегодня она проводится в круглогодичном режиме, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. 

Медики уральской столицы напоминают горожанам о мерах безопасности: в лесу можно гулять в спортивных штанах из гладкой материи, которые рекомендуется заправить в носки, предпочтительно надевать резиновые сапоги, а также панаму или платок. Не стоит увлекаться прогулками среди кустарника и срывать ветки с деревьев. 

По возвращении домой необходимо осмотреть себя с ног до головы и вытрясти одежду, волосы вычесать мелкой расчёской. При этом не впившихся в кожу клещей следует сжечь, другие методы малоэффективны. Если вы обнаружили впившегося клеща, необходимо оперативно обратиться в травмпункт для его удаления.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская