Кандидатам в губернаторы Свердловской области для регистрации нужно получить поддержку депутатов и глав из 55 муниципалитетов

10 сентября 2017 года свердловчане будут избирать губернатора региона. Фото: Алексей Кунилов

В полной версии «Областной газеты» от 8 июня 2017 года будут опубликованы постановления Избирательной комиссии Свердловской области, определяющие основные процедурные вопросы кампании по выборам губернатора. В частности, там говорится, что для успешного прохождения регистрации кандидатам в губернаторы нужно заручиться поддержкой депутатов и (или) глав муниципалитетов не менее чем 55 муниципальных районов и городских округов.

Кроме того, в том же пакете постановлений установлено, что в поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Свердловской области должно быть собрано от 126 до 132 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на выборах глав муниципалитетов.

Одновременно опубликован календарь основных мероприятий по подготовке и проведению предстоящих выборов. Там говорится о том, что выдвижение кандидатов продолжится до 18ч. 21 июля 2017 года, а сбор подписей нужно завершить до 18ч. 26 июля 2017 года.