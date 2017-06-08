Облизбирком утвердил календарь избирательной кампании по выборам губернатора

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Мероприятия по назначению выборов. Избирательные участки.

1 Определение числа лиц, которое необходимо для поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Свердловской области, и опубликование в «Областной газете» В течение 3 дней со дня назначения выборов Избирательная комиссия Свердловской области

2 Опубликование списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах, в государственных периодических печатных изданиях и размещение его на своём официальном сайте в сети «Интернет», направление списка в Избирательную комиссию Свердловской области Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области

3 Представление перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий в Избирательную комиссию Свердловской области Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Управление Роскомнадзора по Уральскому Федеральному округу

4 Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Избирательная комиссия Свердловской области

5 Предоставление Избирательной комиссии Свердловской области эфирного времени для информирования избирателей о выборах Губернатора Свердловской области В период, начинающийся за 70 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы, и в течение всего периода избирательной кампании (начиная с 9 апреля 2017 г.) Региональные государственные организации телерадиовещания

6 Предоставление Избирательной комиссии Свердловской области печатной площади для информирования избирателей о выборах Губернатора Свердловской области В течение всего периода избирательной кампании Редакции региональных государственных периодических печатных изданий

7 Уточнение перечня и границ избирательных участков Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов

8 Определение перечня избирательных участков, на которых избиратель, оформивший заявление в участковой избирательной комиссии избирательного участка, где он включен (имеет право быть включенным) в список избирателей, будет включаться в список избирателей при предъявлении указанного заявления Не позднее чем за 60 дней до дня голосования (не позднее 11 июля 2017 г.) Избирательная комиссия Свердловской области

9 Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования участковых избирательных комиссий Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 31 июля 2017 г.) Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов

10 Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (при необходимости) Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 г.); в исключительных случаях – не позднее чем за 3 дня до дня голосования (не позднее 06 сентября 2017 г.) Территориальные избирательные комиссии по согласованию с Избирательной комиссией Свердловской области

11 Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов участковых избирательных комиссий Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 25 августа 2017 г.); в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 09 сентября 2017 г.) Территориальные избирательные комиссии

12 Доведение до сведения избирателей информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей В течение трех дней после образования участка, но не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 09 сентября 2017 г.) Территориальные избирательные комиссии, руководители мест временного пребывания избирателей

13 Подача заявки на аккредитацию в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, средствами массовой информации, сотрудники которых будут находиться в помещении для голосования в день голосования (в дни досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах) и при установлении итогов голосования Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах) (не позднее 06 сентября 2017 г.) Средства массовой информации

Список избирателей

14 Сбор, уточнение и представление в территориальные избирательные комиссии сведений об избирателях (в случае, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией, – в соответствующие участковые избирательные комиссии сразу после их формирования) Сразу после назначения дня голосования Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, поселений, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают

15 Составление списка избирателей После получения сведений от главы администрации до передачи первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии Территориальные избирательные комиссии

16 Подача заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в территориальную избирательную комиссию по месту своего жительства или по месту, где избиратель будет находиться в день голосования Не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования (с 26 июля по 04 сентября 2017 г.) Избиратели, обладающие активным избирательным правом на территории Свердловской области

17 Подача заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг Не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования (с 26 июля по 04 сентября 2017 г.) Избиратели, обладающие активным избирательным правом на территории Свердловской области

18 Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии За 10 дней до дня голосования (30 августа 2017 г.) Территориальные избирательные комиссии

19 Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии в случае проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах Не позднее дня, предшествующего дню досрочного голосования Территориальные избирательные комиссии

20 Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения За 10 дней до дня голосования (с 30 августа 2017 г.) Участковые избирательные комиссии

21 Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения в случае проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах В день проведения досрочного голосования Участковые избирательные комиссии

22 Подача заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в участковую избирательную комиссию по месту своего жительства или по месту, где избиратель будет находиться в день голосования Не ранее чем за 10 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования (с 30 августа по 04 сентября 2017 г.) Избиратели, обладающие активным избирательным правом на территории Свердловской области

23 Обеспечение права избирателя, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в избирательную комиссию, подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 04 сентября 2017 г.) Участковые избирательные комиссии

24 Оформление избирателем, не имеющим возможности принять участие в голосовании по месту жительства и подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в избирательную комиссию за 45–5 дней до дня голосования, в участковой избирательной комиссии избирательного участка, где он включен (имеет право быть включенным) в список избирателей, заявления, при предъявлении которого в день голосования избиратель включается в список избирателей на избирательном участке из числа определенных решением Избирательной комиссии Свердловской области Не ранее чем за 4 дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования (с 05 сентября до 14-00 часов 09 сентября 2017 г.) Участковые избирательные комиссии

25 Формирование и передача в соответствующие участковые избирательные комиссии Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей. Не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 08 сентября 2017 г.) Территориальные избирательные комиссии

26 Формирование и передача в соответствующие участковые избирательные комиссии Реестра избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 08 сентября 2017 г.) Территориальные избирательные комиссии

27 Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области сведений из реестров избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, с учетом требований Федерального закона «О персональных данных» Не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 08 сентября 2017 г.) Избирательная комиссия Свердловской области

28 Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области информации о числе избирателей, подавших заявления за 45–5 дней до дня голосования о включении в список избирателей по месту нахождения Не позднее чем в день, предшествующий дню голосования (не позднее 09 сентября 2017 г.) Избирательная комиссия Свердловской области

29 Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области информации о числе избирателей, оформивших заявления за 4 дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования, о включении в список избирателей по месту нахождения Не позднее чем в день голосования (не позднее 10 сентября 2017 г.) Избирательная комиссия Свердловской области

Выдвижение и регистрация кандидатов

30 Выдвижение кандидатов Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. Окончание – до 18.00 часов за 50 дней до дня голосования (до 18.00 часов 21 июля 2017 г.) Избирательные объединения

31 Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата Со дня выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации кандидата Лица, собирающие подписи

32 Представление документов, необходимых для регистрации, в избирательную комиссию Не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18.00 часов (с 16 июля до 18.00 часов 26 июля 2017 г.) Кандидаты

33 Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата В течение 10 дней со дня приёма необходимых для регистрации документов Избирательная комиссия Свердловской области

34 Направление данных о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации для опубликования В течение 2 суток после регистрации Избирательная комиссия Свердловской области

Статус зарегистрированных кандидатов

35 Представление в Избирательную комиссию Свердловской области заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации Соответствующие зарегистрированные кандидаты

36 Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 04 сентября 2017 г.) Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

37 Реализация права кандидата снять свою кандидатуру Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 04 сентября 2017 г.; при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 08 сентября 2017 г.) Зарегистрированные кандидаты

Предвыборная агитация

38 Проведение агитации Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (до 00.00 часов 09 сентября 2017 г.) Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

39 Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в Избирательную комиссию Свердловской области копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время, услуги для проведения предвыборной агитации Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий

40 Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в Избирательную комиссию Свердловской области Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов Организации (в т.ч. полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатам

41 Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам на выборах Губернатора Свердловской области Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (не позднее 08 августа 2017 г.) Региональные государственные организации телерадиовещания, периодические печатные издания, Избирательная комиссия Свердловской области

42 Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, сетевых изданиях Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (начало с 12 августа 2017 г., окончание – 00.00 часов 09 сентября 2017 г.) Зарегистрированные кандидаты

43 Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет», результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 5 сентября по 10 сентября 2017 г.) СМИ, граждане, организации

44 Представление в Избирательную комиссию Свердловской области экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде До начала распространения материалов Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

45 Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения печатных агитационных материалов кандидатов, информационных материалов избирательных комиссий Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 г.) Главы администраций муниципальных районов, городских округов

46 Опубликование предвыборной программы политической партии, а также размещение ее в сети "Интернет" Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 г.) Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов

Финансирование выборов

47 Выделение необходимых денежных средств из областного бюджета на подготовку и проведение выборов Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов Правительство Свердловской области

48 Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня представления документов для регистрации Кандидаты

49 Представление в Избирательную комиссию Свердловской области финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда Первый – одновременно с документами для регистрации кандидата; итоговый – не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

50 Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для их опубликования Не позднее чем через 5 дней со дня их получения Избирательная комиссия Свердловской области

Голосование

51 Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 20 августа 2017 г.) Избирательная комиссия Свердловской области

52 Изготовление избирательного бюллетеня для голосования Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня и не позднее чем за 2 дня до начала досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней

53 Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 г.), в случае проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах – не позднее чем за 5 дней до дня такого голосования Территориальные и участковые избирательные комиссии

54 Передача избирательных бюллетеней для голосования в участковые избирательные комиссии Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах) (не позднее 08 сентября 2017 г.) Территориальные избирательные комиссии

55 Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную избирательную комиссию Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах) (не позднее 06 сентября 2017 г.) Политическая партия, зарегистрированный кандидат

56 Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах Не ранее чем за 20 дней до дня голосования (не ранее 20 августа 2017 г.) Участковые избирательные комиссии

57 Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 31 августа до 14-00 часов 10 сентября 2017 г.)

58 Голосование в помещениях избирательных участков С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени в день голосования 10.09.2017 Участковые избирательные комиссии

Установление итогов голосования и результатов выборов

59 Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва Участковые избирательные комиссии

60 Определение результатов выборов Губернатора Свердловской области Не позднее чем на 5 день со дня голосования (не позднее 14 сентября 2017 г., а при проведении повторного голосования – не позднее 28сентября 2017 г.) Избирательная комиссия Свердловской области

61 Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации В течение 1 суток после определения результатов выборов Избирательная комиссия Свердловской области

62 Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов Не позднее 7 дней со дня определения результатов выборов Избирательная комиссия Свердловской области

63 Официальное опубликование полных данных о результатах выборов Губернатора Свердловской области В течение 2 месяцев со дня голосования Избирательная комиссия Свердловской области

64 Регистрация избрания Губернатора Свердловской области и вручение ему удостоверения об избрании После официального опубликования результатов выборов и получения документа о сложении полномочий, несовместимых со статусом Губернатора Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области