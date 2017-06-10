Свердловское отделение КПРФ выдвинуло кандидата в губернаторы

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Свердловское областное отделение КПРФ выдвинуло кандидата в губернаторы Свердловской области. Большинство делегатов региональной конференции поддержали Алексей Парфёнова - члена совета директоров ПАО "Плюс Банк" и советника директора первоуральского "Завода металлических конструкций "ОСНОВА".

Ожидается, что сегодня своих кандидатов также выдвинет "Единая Россия". Ранее кандидатом от партии ЛДПР был выдвинут депутат Госдумы от региона Игорь Торощин, кандидатом от "Российской партии пенсионеров за справедливость" - депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин.

Напомним, выборы состоятся 10 сентября.