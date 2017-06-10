Свердловские единороссы определились со своим кандидатом в губернаторы

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Сегодня, делегаты XXXI конференции Свердловского регионального отделения "Единой России" выдвинули Евгения Куйвашева в качестве кандидата на выборах губернатора региона (состоятся 10 сентября).

В тайном голосовании за кандидатов приняли участие 239 делегатов. Однако действительными были признаны голоса 234 из них (5 бюллетеней были признаны недействительными).

Напомним в рамках праймериз техническим оппонентом Евгения Куйвашева был секретарь регионального отделения Единой России Виктор Шептий, которого поддержали 53 делегата. За Куйвашева отдали свой голос 178 партийцев. Таким образом врио губернатора Свердловской области стал официальным кандитом от партии большинства на выборах главы региона.

Во время конференции его кандидатуру также поддержал экс-губернатор Свердловской области, ныне член Совета Федерации Эдуард Россель.

- Я сегодня с удовольствие слушал выступление Евгения Куйвашева и с удовольствием прочитал его программу. Его видение будущего области полностью совпадает с моим, - заявил Эдуард Эргартович. - У нас область не простоя и руководить ей очень тяжело. Только терпеливый повседневный труд позволит руководителю проникнуть в проблемы региона и руководить. Евгений Куйвашев это сделал и прошёл академию Свердловской области. Он очень сильный кандидат, с ним область пойдёт только вперёд.