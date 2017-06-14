Очередной автомобиль сгорел минувшей ночью в Екатеринбурге на Компрессорном

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге в ночь на 14 июня сгорел ВАЗ - 21099 на площади шести квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании автомобиля на улице Прибалтийская на Компрессорном поступило в диспетчерскую в 00:35. В тушении пожара участвовали пять человек личного состава и две единицы техники. Огонь удалось потушить в течение двух минут, однако огнеборцы не смогли спасти машину, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.