На ремонт автодорог в Екатеринбурге дополнительно направят 1,5 миллиарда рублей

Нынешнее лето пройдёт для екатеринбуржцев под знаком большого ремонта дорог. Фото: Александр Зайцев

В 2017 году на ремонт автомобильных дорог в Екатеринбурге дополнительно направят 1,5 млрд рублей. Это предусмотрено поправками в городской бюджет, которые вчера приняли депутаты Екатеринбургской гордумы (ЕГД).

Кроме того, как сообщает пресс-служба ЕГД, на строительство новых дорог в столице Урала сверх плана выделят 591 млн рублей, на возведение детсадов — 304 млн рублей, на обустройство гостевых маршрутов Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу 2018 года — 298 млн рублей. Дополнительные средства появились в городской казне в результате увеличения межбюджетных трансфертов.