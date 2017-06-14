Областная газета
Земства 14 июня 2017, 12:22

На ремонт автодорог в Екатеринбурге дополнительно направят 1,5 миллиарда рублей

Екатеринбург, ремонт дорог

Нынешнее лето пройдёт для екатеринбуржцев под знаком большого ремонта дорог. Фото: Александр Зайцев

В 2017 году на ремонт автомобильных дорог в Екатеринбурге дополнительно направят 1,5 млрд рублей. Это предусмотрено поправками в городской бюджет, которые вчера приняли депутаты Екатеринбургской гордумы (ЕГД).

Кроме того, как сообщает пресс-служба ЕГД, на строительство новых дорог в столице Урала сверх плана выделят 591 млн рублей, на возведение детсадов — 304 млн рублей, на обустройство гостевых маршрутов Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу 2018 года — 298 млн рублей. Дополнительные средства появились в городской казне в результате увеличения межбюджетных трансфертов.

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Областная газета Свердловской области

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