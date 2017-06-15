Областная газета
Экономика 15 июня 2017, 13:50

Завод в Нижнем Тагиле задолжал 195 работникам 13,3 миллиона рублей

Нижний Тагил, завод

Вопрос о выплате зарплаты работникам НЗТИ будет решаться через суд. Фото: Александр Исаков

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий накопил долг по зарплате в 13,3 млн рублей. На этом предприятии 195 работников не могли получить своё жалованье с апреля 2016 года по январь 2017 года.

Сложившуюся ситуацию взяла под особый контроль прокуратура Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, Нижни Тагил посетил прокурор Свердловской области Сергей Охлопков. Он выяснил, что производство на НЗТИ в настоящее время остановлено. Арбитражный суд Свердловской области в январе 2017 года ввёл на заводе процедуру наблюдения, которая продолжится до 6 июля 2017 года.

Сейчас прокуратура для защиты интересов работников предприятия направила в суд 81 заявление о выдаче судебных приказов для взыскания невыплаченной зарплаты.

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Областная газета Свердловской области

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