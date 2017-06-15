Владимир Путин начал ежегодную прямую линию

Стартовала 15-я прямая линия с Владимиром Путиным. Фото: пресс-служба Кремля

Сюжет Владимир Путин на «Прямой линии» - 2017

15 июня 2017 года Владимир Путин проведёт свою 15-ю «Прямую линию».

Ежегодная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" началась в 12:00 по московскому времени.

Трансляцию ведут телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Желающие могут задать вопросы по телефону Единого центра обработки сообщений 8-800-200-40-40 (номера для звонка из других стран - +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40) или отправить СМС и ММС-сообщение на номер 0-40-40 (для тех, у кого российские операторы связи).

Есть и другие способы связи: задать вопрос можно в соцсетях (https://vk.com/moskvaputinu и https://ok.ru/moskvaputinu) и через приложения "Москва - Путину" и "ОК Live", которые можно скачать в магазинах AppStore и GooglePlay, а также через сайт москва-путину.рф.

В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным заняла почти четыре часа. Самой продолжительной прямая линия была в 2013 году - тогда президент отвечал на вопросы 4 часа 47 минут.