В Чкаловском районе Екатеринбурга 12 тысяч человек остались без света

В Екатеринбурге, сегодня, 18 июня, утром 12 тыс. жителей Чкаловского района остались без света из-за технологического нарушения в работе оборудования подстанции "Керамик". Для безопасности проведения работ на место выезжали восемь спасателей на двух спецмашинах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сбой в работе оборудования сопровождался лёгким задымлением.

- По информации департамента по связям с общественностью ОАО "МРСК Урала" оборудование вышло из строя в 9:09. Это повлекло нарушение электроснабжения жителей Чкаловского района в квадрате улиц Окружная - 2-я Новосибирская - Ферганская. Персонал "ЕЭСК" сейчас проводит поэтапное подключение потребителей по резервным схемам электроснабжения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.